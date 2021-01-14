Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"İki takım da kontrollü başladı. Birbirine pozisyon vermemeye çalıştı. Süre biraz geçince oyun açılmaya başladı. İki taraf da gol pozisyonları yakaladı. Biz bir pozisyonu iyi değerlendirdik. Genele baktığımızda iyi oyun, güzel oyun. Turu atladığımız için mutluyum.



Her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Hücumda yeterince pozisyona giriyoruz ama bazen son vuruşlarda daha iyi olmalıyız. Sakat futbolcularımız, hasta futbolcularımız, kart cezalılarımız oluyor. Rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Sezon sonuna kadar tüm takımlar için böyle gidecek. 5 galibiyet aldık, daha da iyi olabiliriz.