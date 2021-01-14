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Derbinin hakemi belli oldu!

Son dakika... Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin, ezeli rakibini 17 Ocak Pazar günü ağırlayacağı müsabakada deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde 35 puanlı Beşiktaş lider, 33 puanlı Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.

Spor / 14 Ocak 2021 Perşembe 13:07
Derbinin hakemi belli oldu!

Son dakika... Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin, ezeli rakibini 17 Ocak Pazar günü ağırlayacağı müsabakada deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde 35 puanlı Beşiktaş lider, 33 puanlı Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı şöyle:

15 Ocak Cuma
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak Cumartesi
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

İşte haftanın hakemleri:

SivassporHataysporKayserisporBeşiktaşGalatasaray

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