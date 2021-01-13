Mesut Özil Türkiye'ye geliyor!

Az önce gelen son dakika haberine göre Mesut Özil, en geç İstanbul'a gelecek. A Spor ekranlarından aktarılan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Mesut Özil'e kavuşuyor. Ahmet Selim Kul, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Mesut Özil'in en geç Pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Ahmet Selim Kul, planlanan durumun Perşembe olduğunu hafta sonuna kadar Mesut'un İstanbul'a gelebileceğini aktardı.
Fenerbahçe'den son dakika gelişmesi! Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil'in en geç Perşembe gününe kadar İstanbul'a geleceği ifade edildi. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesinin beklendiğini vurguladı.