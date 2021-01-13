Beşiktaş çeyrek finalde!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor’u konuk etti. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği Ziraat Türkiye Kupası tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmada gülen taraf Beşiktaş oldu. Vodafone Park'ta oynanan müsabakadan Cyle Larin'in 85. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılan Sergen Yalçın'ın ekibi, çeyrek finale yükselen ekip oldu.



Beşiktaş'a turu getiren isim olan Cyle Larin, Siyah Beyazlı ekip formasıyla çıktığı 20. resmi maçında rakip filelere 14. golünü bıraktı ve çıkışını sürdürdü.