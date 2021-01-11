Mesut Özil’den Kadıköy cevabı!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil'den sarı lacivertli kulübü ilgilendiren bir paylaşım daha geldi.



Yıldız futbolcu, Twitter'da sorulan 'İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?' sorusuna 'Kadıköy' cevabını verdi. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mesut, bu paylaşımıyla da sarı lacivertli taraftarlarda heyecan uyandırdı.



Öte yandan Fenerbahçe'ye övgülerde bulunan Mesut, 'Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü' ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Özil yaptığı bir açıklamada; 'Emekli olmadan Türkiye'ye gidersem sadece Fenerbahçe'de oynarım' ifadesini kullandı.