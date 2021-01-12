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Galatasaray'ı üzen gelişme! Bonservisi...!!!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci hakkında son dakika gelişmesi yaşanıyor. DHA'nın aktardığı bilgiye göre Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray, Başakşehir'e son olarak Diagne + Luyindama'yı teklif etmiş fakat bu teklif kabul edilmemişti. Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan da taliplerin olduğu aktarıldı.

Spor / 12 Ocak 2021 Salı 21:26
Galatasaray'ı üzen gelişme! Bonservisi...!!!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in transfer etmek istediğini söylediği İrfan Can Kahveci'nin talipleri artıyor. Dün akşam Erzurumspor maçından sonra Ali Koç da 'Eğer teknik ekipten bize İrfan Can Kahveci ve Visca konusunda talep gelirse oyuncuyu satmak isterlerse konuşuruz' demişti. Son dakika bilgisine göre Başakşehir, İrfan Can için 14 milyon € bonservis bedeli belirledi.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı. Yöneticiler, Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.

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