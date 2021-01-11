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Mesut Özil’den Kadıköy cevabı!

Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, sosyal medyadan kendisine sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verecince, Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı.

Spor / 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:30
Mesut Özil’den Kadıköy cevabı!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil'den sarı lacivertli kulübü ilgilendiren bir paylaşım daha geldi.

Yıldız futbolcu, Twitter'da sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verdi. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mesut, bu paylaşımıyla da sarı lacivertli taraftarlarda heyecan uyandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'ye övgülerde bulunan Mesut, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.

Mesut ÖzilFenerbahçeİspanya

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