Fenerbahçe Erzurum deplasmanında!

18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma saat 16.00'da başladı ve müsabakada Mete Kalkavan düdük çalıyor. Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almıyor. Valencia'nın yerine Mert Hakan ilk 11'de forma giyiyor.



İLK 11'LER...



BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Boumal, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes.



FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam.



CANLI ANLATIM...



Erzurumspor, 4. dakikada gole yaklaştı. Litvanyalı Novikadas'ın şutunu Altay kurtardı.



Maçın 7. dakikasında Sadık yerde kaldı, Mete Kalkavan 'devam' dedi.



İki takım futbolcuları da zemin yüzünden ayakta durmakta, top sürmekte zorlanıyor. Futbolcular sık sık yere düşüyor...



Karşılaşmanın ilk 25 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Maçta şimdiye kadar ciddi bir gol pozisyonu yok.



Erzurumspor'da Petrus Boumal gözyaşları içinde oyundan çıktı. Sakatlanan Kamerunlu oyuncunun yerine Donald oyuna girdi.



Erzurumspor, 33. dakikada Gomes ile golü buldu fakat topu elle aldığı için gol geçerli olmadı.



36. dakikada Cenk Ahmet şık hareketlerle topu içeriye taşıdı ve ortasını açtı, Gomes'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.



44. dakikada Sinan Gümüş'ü düşürerek Fenerbahçe'nin hızlı atağını kesen Osman Çelik, sarı kart gördü.



Fenerbahçe 45+2'de Mame Thiam ile net bir gol fırsatından faydalanamadı.



Fenerbahçe 45+5'te Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.



Fenerbahçe 47. dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.



Fenerbahçe 51. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle durumu 3-0'a getirdi.



BB ERZURUMSPOR 0-3 FENERBAHÇE



45+5 Mert Hakan Yandaş

47' Pelkas

51' Sinan Gümüş







KANARYA'NIN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK...



Süper Lig'de Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u yenerek seriye bağlayan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet sayısını üst üste 4 maça çıkarmak istiyor. Ligin geride kalan diliminde 10 maç kazanan, 2 mücadelede berabere kalan ve 4 kez yenilen sarı-lacivertliler, 32 puan topladı.



Erzurumspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı ve 13 puanla son sırada yer alıyor.



SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK VAR...



Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemiyor.



Bireysel çalışmalarına devam eden Diego Perotti, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Filip Novak ve Kemal Ademi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımdaki yerlerini alamadı. Öte yandan sakatlığı bulunmayan Ömer Faruk Beyaz, Erol Bulut'un tercihi nedeniyle kadroda yer almıyor.







DÖRT OYUNCU KART SINIRINDA...



Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.



DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM...



Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı.



Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.



İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU...



Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geliyor.



İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

