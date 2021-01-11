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Fenerbahçe, Erzurum deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mert Hakan, Pelkas ve Sinan Gümüş kaydetti.

Spor / 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:47
Fenerbahçe, Erzurum deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya geldi.

Ligde oynadığı son 3 maçta sırasıyla Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u yenen sarı-lacivertliler deplasmanda Erzurumspor'u da farklı yenerek seriyi sürdürdü.

Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler puanını 35 yaptı ve lider Beşiktaş'ı yakaladı.

Erzurumspor ise 13 puanla son sırada kaldı.

ERZURUMSPOR 1 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI

Erzurumspor, Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Mesut Bakkal, Fenerbahçe maçına Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'i ile çıktı.

Bakkal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Donald'ı yedekte bekletirken, yerine Petrus Boumal'ı sahaya sürdü.

FenerbahçeBeşiktaşAlanyaspor

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