Ahmet Nur Çebi'nin son durumu!

İkinci kez koronavirüse yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testi negatife döndü. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'da koronavirüsü atlattı.



Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.



Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.