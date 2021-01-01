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Omar'ın doktorundan ilk açıklama!

Havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu yaralanan ve ameliyata alınan Omar Elabdellaoui'nin doktoru, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Spor / 01 Ocak 2021 Cuma 13:26
Omar'ın doktorundan ilk açıklama!

Yılbaşı gecesi Down Sendromlu çocuğunu eğlendirmek isterken havai fişeğin patlaması sonucu ağır yaralanan Omar Elabdellaoui, apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Norveçli futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Vedat Kaya, bir gözü diğerine göre daha hasarlı olduğunu söyledi.

Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

'SOL GÖZÜ DİĞERİNE GÖRE DAHA HASARLI'

'Omar gece hastanemize geldi. Bir gözde daha fazla olmak üzere iki gözünde de problem var. Ben ve diğer doktorlarımız olarak müdahalemizi yaptık. Şu andaki durumu düne göre oldukça iyi. Medikal tedavi yapılıyor. Tekrar müdahale gerekir mi? Gerekebilir. Tekrardan kontrol yapıp karar vereceğiz. Gözünde oluşan termal kimyasal bir travma. İlk etapta görme konusunda sorun olması normal. Son aşamada ne olacağını bekleyeceğiz. Bütün tetkikleri yapıldı. Düne göre daha iyi durumda. Sol gözü diğerine göre daha hasarlı. Önümüzdeki süreçte yapılacak tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz. '

'ŞU ANDA GÖRME YETİSİ VAR'

'Göz konusunda hastanemiz en iyi ekipmana sahip. Bu türde vakalara daha önce de müdahale ettik. Türkiye genelinden hastalar da bize geliyor. Bu imkanlara sahibiz. Kök hücre laboratuvarımız var. Bununla ilgili müdahale gerekebilir. Bununla ilgili gereken neyse yapacağız. Şu anda görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat hakkında bir şey söylemek doğru olmaz. Basit bir leke yüzünde görme çok değişebilir. Termal kimyasal yanık konusunda gereken tedaviyi uygulayacağız.'

'Bu yanıkla ilgili temizlik işlemi yaptık, gözdeki materyalleri temizledik. Bu kısa sürede yapılacak her şeyi yaptık. Tıbben şu anda yapılacak işlemleri yaptık. Şimdi restorasyon dediğimiz işlemleri adım adım planlıyoruz. Yeniden operasyonlar yapacağız ancak gününü henüz kararlaştırmadık.'

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