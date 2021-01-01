Neymar'ın 500 kişilik partisine soruşturma!

Dünyanın en pahalı futbolcusu unvanına sahip olan Neymar, yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Koronavirüs kuralları gereği yasak olmasına rağmen Brezilyalı futbolcunun yılbaşına özel 5 gün süren 500 kişilik çılgın bir parti verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Neymar bu iddiaları yalanlasa da partiye katıldığı belirtilen mankenlerin paylaşımları deneyimli golcüyü ele verdi. Savcılık, Neymar'ın Brezilya'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı parti verdiği iddiaları üzerene soruşturma başlattı.



Rio savcısı yaptığı açıklamada, "Neymar tarafından düzenlenen partiyle ilgili olarak basının ifşa ettiği bilgilere dayanarak çok sayıda şikayet" aldıktan sonra soruşturma açtığını duyurdu.



Neymar'dan lüks konutta yapılan organizasyon ve alınan pandemi önlemleriyle ilgili acil bilgi vermesi istendi. Brezilyalı yıldızın avukatı bir açıklama yaparak parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı bir gelişme yaşandı. Dünyanın birçok yerinden manken ve modeller bir anda Brezilya'nın Rio kentinden birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı. Mankenlerin hepsi Rio'da bir sahilden fotoğraflar paylaşırken ülkeye özel jetle geldiler.



Bu sahilin Neymar'ın Rio'daki milyon euro'luk malikanesinde olduğu iddia edildi. Model Michelle Nevius fotoğrafına, "10 yıl sonra yeniden Brezilya'ya döndüm" yazdı. Bu sahilin Neymar'ın Rio'daki milyon euro'luk malikanesinde olduğu iddia edildi. Model Michelle Nevius fotoğrafına, "10 yıl sonra yeniden Brezilya'ya döndüm" yazdı. Yine sahilden fotoğraf paylaşan model Jessica Bartlett Rio'yu konum olarak gösterdi. Brezilyalı ünlü manken Kiki Passo da Rio'daki sahilden diğer modellerle fotoğraf paylaştı. Ünlü fenomen Ana Liz Bittencourt ise bileğinde partiye giriş için takılan bileklik yine Rio'dan fotoğraf paylaştı. Neymar konuyu yalanlasa da mankenlerin partiye Instagram'dan davet edildiği ve Rio'ya bu yüzden geldikleri iddia edildi. Neymar ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda 500 kişilik parti vermediğini, aliesiyle birlikte vakit geçirdiğini ve pandemi kurallarına uyduğunu savundu.



