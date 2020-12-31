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Galatasaraylı oyuncuya şok! Havai fişek...!!!

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den gelen haber şok etkisi yarattı. Yıldız futbolcu yılbaşı kutlaması yaparken elinde havai fişek patladı. Yaralanan futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Spor / 31 Aralık 2020 Perşembe 23:59
Galatasaraylı oyuncuya şok! Havai fişek...!!!

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den gelen haber şok etkisi yarattı. Yıldız futbolcu yılbaşı kutlaması yaparken elinde havai fişek patladı. Yaralanan futbolcu hastaneye kaldırıldı.




Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı No:33 Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi.

ELİNDEN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

GÖRME KAYBI YAŞAYABİLİR

Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi.

Galatasaray

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