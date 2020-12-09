UEFA, Pierre Webo'nun kırmızı kartını iptal etti

Şampiyonlar Ligi’nde dün gece oynanan PSG-Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve mücadelenin dördüncü hakemi tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo’nun kartı iptal edildi.



Konuyla ilgili duyuruyu UEFA yaparken, Webo bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan maçta yedek kulübesindeki yerini alabilecek.



BİR AÇIKLAMA DA BAŞAKŞEHİR’DEN



“Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır.”