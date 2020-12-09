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PSG - Başakşehir maçı öncesi flaş karar!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ırkçılık olayları nedeniyle yarıda kalan PSG - Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek. Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözlerine karşı ortak hareket eden iki takımın futbolcuları, müsabaka öncesi flaş bir karar aldı.

Spor / 09 Aralık 2020 Çarşamba 20:55
PSG - Başakşehir maçı öncesi flaş karar!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ırkçılık olayları nedeniyle yarıda kalan PSG - Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek. Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözlerine karşı ortak hareket eden iki takımın futbolcularu, müsabaka öncesi flaş bir karar aldı. Alınan kararlara göre, Paris Saint Germain ile Başakşehir sahaya el-ele, omuz-omuza çıkacak. İki takım futbolcuları ırkçılığa hayır tişörtleri de giyecek. Kırmızı kartı dondurulan Webo da kulübede yerini alacak ve alkışlarla desteklenecek.


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