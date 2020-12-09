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Fransa'nın göbeğinde ırkçılık skandalı!

Şampiyonlar Ligi son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in Fransa'da karşılaştığı PSG maçında ırkçılık skandalı yaşandı.

Spor / 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:06
Fransa'nın göbeğinde ırkçılık skandalı!

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

İstanbul Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.




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