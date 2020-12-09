Devler Ligi'ne buruk veda!

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Başakşehir ilk kez katıldığı turnuvanın son maçında Fransız devi PSG'ye 5-1 kaybetti. Dün ırkçılık olaylarından dolayı ertelenen ve bu akşam 14. dakikasından itibaren devam eden maçta Neymar hat-trick yaparak yıldızlaştı. Fransızların diğer golleri ise Mbappe'den (2) geldi. Başakşehir'in tek golünü ise Mehmet Topal attı.