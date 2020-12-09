Devler Ligi'ne buruk veda!

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Başakşehir ilk kez katıldığı turnuvanın son maçında Fransız devi PSG'ye 5-1 kaybetti. Dün ırkçılık olaylarından dolayı ertelenen ve bu akşam 14. dakikasından itibaren devam eden maçta Neymar hat-trick yaparak yıldızlaştı. Fransızların diğer golleri ise Mbappe'den (2) geldi. Başakşehir'in tek golünü ise Mehmet Topal attı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinin son maçında Paris Saint Germain temsilcimiz Başakşehir'i 5-1 mağlup etti. PSG'de Neymar 3. Mbappe ise 2 golle yıldızlaştı. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu 3 puanla sonuncu sırada tamamladı. Fransız temsilcisi ise bu galibiyetle gruptan lider çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain ve Medipol Başakşehir, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadyumunda karşılaştı. Dün dördüncü hakemin, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle karşılaşma durdurulmuştu. UEFA ertelenen karşılaşmaya yeni 4. hakem atadı.
PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.