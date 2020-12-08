Sörloth'tan Türkiye açıklaması!

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası için eleme grupları belli oldu.



A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek. Norveç'in golcüsü Alexander Sörloth, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.



Türkiye'ye tekrar döneceği için mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Türkiye'de oynamak artık benim için evimde oynamak gibi. Türkiye Milli Takımı ile oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.



Almanya'nın RB Leipzig takımında forma giyen Sörloth, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olmuştu.