2022 Dünya Kupasındaki rakiplerimiz belli oldu!

2022 Dünya Kupası'nda heyecan eleme gruplarının kura çekimiyle start aldı. Katar'daki dev turnuvaya Avrupa kıtasından katılacak 13 takımı belirleyecek olan Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi yapıldı.



İsviçre'nin Zürih kentinde çevrimiçi olarak düzenlenen ve A Milli Takım'ımızın 2. torbada yer aldığı kura çekiminde gruplar şöyle oluştu;



A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan



B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova



C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya



D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan



E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya



F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova



G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık



H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Güney Kıbrıs



I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra



J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan



İLK SIRADA BİTİRENLER KATAR BİLETİNİ ALACAK



Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak.



3 TAKIM PLAY-OFF'TAN GİDECEK



Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.



MAÇLAR MART 2021'DE BAŞLAYACAK



Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları 2021 yılının mart ayında başlayıp, aynı yıl kasım ayında sona erecek.