Maçta olay! Protokol tribünü karıştı

Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gergin anlar yaşandı. İlk yarıyı Fenerbahçe 2-0 üstün tamamladı.



Denizlispor yöneticileri maç başlangıcından itibaren Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü olarak karşılık verdi. İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.



Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun bulunduğu bölüme doğru sataşma olduğu belirtilirken polis araya girdi ve arbede büyümeden sona erdi.