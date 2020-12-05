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Galatasaray - Hatayspor maçı başladı!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Spor / 05 Aralık 2020 Cumartesi 18:12
Galatasaray - Hatayspor maçı başladı!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.,

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne.

Hatayspor:

HAKEM: Erkan Özdamar
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

HataysporGalatasaray

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