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Burak Yılmaz haftanın oyuncusu oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Milli yıldız, Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getirdi.

Spor / 04 Aralık 2020 Cuma 18:38
Burak Yılmaz haftanın oyuncusu oldu!

Milli futbolcu Burak Yılmaz UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.

TAKIMINA TURU GETİREN GOLLERİ ATTI

Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

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