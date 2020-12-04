Burak Yılmaz haftanın oyuncusu oldu!

Milli futbolcu Burak Yılmaz UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.



UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.



TAKIMINA TURU GETİREN GOLLERİ ATTI



Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.