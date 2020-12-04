Beşiktaş - Kasımpaşa | Maçta 3. gol geldi!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.



Şampiyonluğun güçlü adaylarından Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek moral depolayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da 3 puan peşinde.



Mücadele öncesinde 1 maçı eksik Beşiktaş'ın 16 puanı bulunurken, Kasımpaşa ise 10 karşılaşma sonunda 15 puan topladı.



Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki zorlu randevu saat 19.30'da başladı ve mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Vodafone Park'taki maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER!



Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.



Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.



SKOR



Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa