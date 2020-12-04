Beşiktaş - Kasımpaşa | Maçta 3. gol geldi!

Süper Lig'in 11. haftası İstanbul'da açıldı. Son 2 maçında önce Başakşehir'i ardından deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen siyah-beyazlılar, seriyi Kasımpaşa karşısında sürdürmek istiyor. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele saat 19.30'da başladı ve karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Şampiyonluğun güçlü adaylarından Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek moral depolayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da 3 puan peşinde.
Mücadele öncesinde 1 maçı eksik Beşiktaş'ın 16 puanı bulunurken, Kasımpaşa ise 10 karşılaşma sonunda 15 puan topladı.
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki zorlu randevu saat 19.30'da başladı ve mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Vodafone Park'taki maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER!
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.
SKOR
Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa