Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!

Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle zirve yarışına katılan Beşiktaş, Kasımpaşa engelini de kayıpsız ve rahat şekilde aşmayı başardı. 90 dakika boyunca oyunun adeta tek hakimi olan Sİyah Beyazlılar'da goller 45+3'te Mensah, 70'te Atiba ve 75'te Aboubakar'dan geldi. Böylece Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmış oldu. 55. dakikada ise Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj direkt kırmızı kart gördü.