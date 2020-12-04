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Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!

Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle zirve yarışına katılan Beşiktaş, Kasımpaşa engelini de kayıpsız ve rahat şekilde aşmayı başardı. 90 dakika boyunca oyunun adeta tek hakimi olan Sİyah Beyazlılar'da goller 45+3'te Mensah, 70'te Atiba ve 75'te Aboubakar'dan geldi. Böylece Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmış oldu. 55. dakikada ise Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj direkt kırmızı kart gördü.

Spor / 04 Aralık 2020 Cuma 21:30
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktal Kasımpaşa'yı ağırladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlük kuran Kartal golü geç busa da 45+3'te gelen Mensah golüyle soyunma odasına 1-0 öne geitti.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Kartal, Kasımpaşa'da 55'te Florent Hadergjonaj'ın kırmızı kart görmesiyle daha da rahatladı ve ataklarını sıklaştırdı. 70'te Atiba ve 75'te gelen Aboubakar golleriyle farka giden Sergen Yalçın'ın öğrencileri 3 puanı 3 golle aldı. Bu skorun ardından Beşiktaş 19 puana yükselirken, Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Sergen YalçınBeşiktaş

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