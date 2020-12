Tahkim'den flaş Fatih Terim kararı!

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçından sonra aldığı 5 maçlık cezayı 4 maça indirdi.



İşte Tahkim Kurulu'nun verdiği kararlar



TFF Tahkim Kurulu 31 Aralık 2020 günlü (68) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)



1. E.2020/304 - K.2020/390



Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Levent Gülen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.08.2020 tarih ve E.2020/147- K.2020/219 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Davacı Levent Gülen'in itirazının reddine,



- Davalı Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin itirazının kısmen kabul edilerek; fesih tazminatının kaldırılması ile UÇK kararının fesih tazminatı yönünden düzeltilerek onanmasına,



- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,



2. E.2020/351 - K.2020/391



Kardemir Karabük Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Oğuz Eken ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.09.2020 tarih ve E.2020/214, K.2020/293 sayılı sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Kardemir Karabük Spor Kulübü Derneği'nin feragati nedeniyle futbolcu Oğuz Eken hakkında verilen 4 ay sportif cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,



- Futbolcu Oğuz Eken'in Tahkim başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



3. E.2020/366 - K.2020/392



Elazığ Belediye Spor Kulübü'nün futbolcu Metehan Andaç Özlü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/190 - K.2020/341 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



4. E.2020/372 - K.2020/393



Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Eren Tozlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/207 - K.2020/334 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



5. E.2020/382 - K.2020/394



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/462 K.2020-2021/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 76.maddesi 2. fıkrasının 'Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır.' şeklindeki düzenlemesi dikkate alındığında; 'Temsilci Raporunda' kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından cezanın FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,



- Tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Kurulumuz'un yukarıda yer alan düzeltme kararının nazara alınması neticesinde cezaların birleştirilmesi suretiyle; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 55.500,00 TL para cezasının; 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 42.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile



6. E.2020/383 - K.2020/395



Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin PFDK'nın 22.12.2020 tarihli E.2020-2021/455 K.2020-2021/562 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



7. E.2020/384 - K.2020/396



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/461 K.2020-2021/576 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezasının; ihlalin unsurları oluşmadığından cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,



8. E.2020/385 - K.2020/397



Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün idarecisi Mustafa Tokgöz ile ilgili PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/484 K.2020-2021/581 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün idarecisi Mustafa Tokgöz'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezasının; ihlalin unsurları oluşmadığından cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir.



TFF Tahkim Kurulu