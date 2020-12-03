Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sivasspor Villareal | İlk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, sahasında Villarreal'i konuk ediyor. Yiğidolar, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için İspanyol ekibi karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabaka öncesinde Villarreal'in 10, Sivasspor'un ise 6 puanı bulunuyor. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Spor / 03 Aralık 2020 Perşembe 19:59
Sivasspor Villareal | İlk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Sivasspor, sahasında Villarreal'i konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Geride kalan maçlarda 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta 3. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu puanları Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı gruptaki iki maçta da mağlup ederek hanesine yazdırdı. İspanyol ekibi ise 10 puanda grupta lider durumda.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.

SivassporAzerbaycanHırvatistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar