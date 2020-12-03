Sivasspor Villareal | İlk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Sivasspor, sahasında Villarreal'i konuk edecek.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.



Geride kalan maçlarda 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta 3. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu puanları Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı gruptaki iki maçta da mağlup ederek hanesine yazdırdı. İspanyol ekibi ise 10 puanda grupta lider durumda.



İLK 11'LER BELLİ OLDU!



Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.



Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.