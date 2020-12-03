Sivasspor tek golle yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Sivasspor, sahasında Villarreal'le karşı karşıya geldi.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başladı ve müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetti.



İlk 45 dakikalık dilimde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Müsabakanın 75. dakikasında deplasman ekibi Samu Chukwueze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.



Bu sonucun ardından Villarreal puanını 13 yaparken, Sivasspor ise 6 puanda kaldı.



Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Maccabi Tel-Aviv 1-1 berabere kaldı. Grubun son haftasında 8 puanlı Maccabi ile 6 puanlı Sivasspor karşılaşacak. Temsilcimiz, üst tura çıkmak için mutlak kazanmak zorunda.