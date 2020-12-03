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Sivasspor tek golle yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, sahasında Villarreal'i konuk etti. Yiğidolar, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için İspanyol ekibi karşısına galibiyet parolasıyla çıktı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabaka İspanyolların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Villarreal 13 puana yükselirken, Sivasspor ise 6 puanda kaldı.

Spor / 03 Aralık 2020 Perşembe 23:05
Sivasspor tek golle yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Sivasspor, sahasında Villarreal'le karşı karşıya geldi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başladı ve müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetti.

İlk 45 dakikalık dilimde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Müsabakanın 75. dakikasında deplasman ekibi Samu Chukwueze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Villarreal puanını 13 yaparken, Sivasspor ise 6 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Maccabi Tel-Aviv 1-1 berabere kaldı. Grubun son haftasında 8 puanlı Maccabi ile 6 puanlı Sivasspor karşılaşacak. Temsilcimiz, üst tura çıkmak için mutlak kazanmak zorunda.

SivassporHırvatistan

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