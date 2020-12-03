Merih'ten kötü haber! Juventus duyurdu!

Juventus'tan yapılan açıklamada Dinamo Kiev maçı sonrası sağ uyluk kaslarında düşük derece bir zorlanma tespit edildiği, milli futbolcumuzun 10 gün sonra yeniden kontrol edileceği ifade edildi.



Merih Demiral, hafta sonu Torino ile oynanacak derbide ve Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maç olan Barcelona mücadelesinde kesin olarak forma giyemeyecek.



Demiral, kasım ayında da kasında gerilme tespit edilmesi sebebiyle 10 gün boyunca forma giyememişti.