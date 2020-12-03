Başakşehir veda etti!

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Başakşehir, sahasında Leipzig'e ile 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maça milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci attığı 3 golle damga vurdu. Leipzig'in golleri Poulsen, Mukiele, Dani Olmo ve Sörloth kaydetti.