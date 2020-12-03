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Başakşehir veda etti!

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Başakşehir, sahasında Leipzig'e ile 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maça milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci attığı 3 golle damga vurdu. Leipzig'in golleri Poulsen, Mukiele, Dani Olmo ve Sörloth kaydetti.

Spor / 03 Aralık 2020 Perşembe 00:13
Başakşehir veda etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarında H grubunda temsilcimiz Başakşehir, Alman rakibi Leipzig'i sahasında ağırladı.

Bol gollü geçen karşılaşmada Başakşehir, Leipzig karşısında 4-3 yenildi.

Leipzig'in golleri 27'de Yussuf Poulsen, 43'te Nordi Mukiele, 66'da Dani Olmo ve 90+2'de Sörloth'tan geldi.

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Başakşehir'in gollerini ise 45+2, 72 ve 85'te İrfan Can Kahveci kaydetti.

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