Başakşehir veda etti!

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Başakşehir, sahasında Leipzig'e ile 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maça milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci attığı 3 golle damga vurdu. Leipzig'in golleri Poulsen, Mukiele, Dani Olmo ve Sörloth kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarında H grubunda temsilcimiz Başakşehir, Alman rakibi Leipzig'i sahasında ağırladı.
Bol gollü geçen karşılaşmada Başakşehir, Leipzig karşısında 4-3 yenildi.
Leipzig'in golleri 27'de Yussuf Poulsen, 43'te Nordi Mukiele, 66'da Dani Olmo ve 90+2'de Sörloth'tan geldi.
İRFAN'IN HAT-TRİCK'İ YETMEDİ
Başakşehir'in gollerini ise 45+2, 72 ve 85'te İrfan Can Kahveci kaydetti.