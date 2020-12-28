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MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı

Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı geldi.

Spor / 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:19
MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı geldi.

Başkent ekibi geçmişten kalan iki oyuncunun dosyası nedeniyle transfer yapamayacak.

TRT Spor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ''Geçmiş dönemden kalan iki dosya var. İkisinin de süresi dolmak üzere. Futbol ekonomisi durma noktasına geldi. Üçüncü transfer yasağıyla karşı karşıyayız. Tüm kulüpler gibi biz de sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bunları çözmek için uğraşacağız, başka çaremiz yok. Çözemezsek de mecburen elimizdeki kadroyla oynayacağız. Bizim alternatifli bir kadromuz var ama güçlendirmemiz de gerekiyor. Bunun için transfer penceresini açtırmamız gerekiyor. Açılmazsa da yapacak bir şey yok'' dedi.

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