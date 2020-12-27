Yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi

Ronaldo ve Messi, futbolu dünyasının zirvesindeki iki isim.



Uzun yıllardır meslektaşlarını gölgede bırakan ikili, birçok şampiyonluğun yanı sıra bireysel ödüllere de imza attı.



Ballon d'OR başta olmak üzere çeşitli ödülleri defalarca kez kazanan ikili, 'En iyi kim?' tartışmasının odak noktasında yer alıyor.



Futbol dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumdayken, son olarak Ronaldo, Globe Soccer Awards tarafından 21. yüzyılın (2001-2020) en iyi futbolcusu seçildi.



Son 20 yılın en iyi futbolcusu seçilen Portekizli yıldız, 'Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım.' ifadelerini kullandı.



