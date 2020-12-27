İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüsü gölgesinde geçen 2020'yi değerlendirdi ve İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için de konuştu.



İŞTE CEFERIN'İN AÇIKLAMALARI...



'30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık, futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık.



'FİNAL SEYİRCİLİ GİBİ'



Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.



2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz.



Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.



AVRUPA SÜPER LİGİ



Avrupa Süper Ligi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in son 30 yıldır rüyası. Daha ben futbolda yoktum o bunu düşündüğünde. Barcelona'nın iki başkan adayı da bu fikirle ilgili konuştu.



Bayern Münih, Juventus ve İngiliz kulüpleri ise buna karşı. Bu bir fikir ancak futbolda kendilerinden başka kimseyi düşünmeyenlerin fikri. Futbolun yarınını değil, bugünü düşünenlerin fikri.'