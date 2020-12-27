Başakşehir'de Skrtel şoku! Ameliyat edilecek...

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.



Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlanarak yerini Mehmet Topal'a bıraktı.



Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.



Yapılan kontroller sonrası Martin Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu ve oyuncunun ameliyat edileceği belirtildi.