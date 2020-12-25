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TFF'den Galatasaray'a büyük şok!

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Spor / 25 Aralık 2020 Cuma 19:36
TFF'den Galatasaray'a büyük şok!

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terime verilen 5 maçlık men cezası sonrası dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDKya sevk edildi.

'Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikƒrdır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Fatih KaragümrükGalatasaray

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