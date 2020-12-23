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Göksel Gümüşdağ'dan zehir zemberek açıklamalar!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından hakem Bahattin Şimşek hakkında sert ifadeler kullandı. Gümüşdağ, seyircisiz bir maç olmasına rağmen hakemin ezildiğini dile getirirken "Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı

Spor / 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:58
Göksel Gümüşdağ'dan zehir zemberek açıklamalar!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından hakem Bahattin Şimşek hakkında sert ifadeler kullandı.

Gümüşdağ, 'Maçtan çok hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı 12. dakikada Gustavo'ya direkt kırmızı kartı VAR'da tecrübeli bir hakem olmasına rağmen veremeyince oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesine sebep oldu hakem.'

'90 dakika her oyuncuyu hepimiz dinliyoruz, dil de biliyoruz. 1 tane kart çıkaramıyor. İrfan Can oldu mu iki kelimeye kart çıkarıyorlar. Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğini sanmıyorum. Biraz Allah korkusu varsa bu gece uyuyamaz.'

'Rafael'e bakıyorsunuz, değmiyor bile, değmediği halde bunu bana neden yapıyorsun diyor ve kart yiyor. Meselemiz Fenerbahçe ve camia değil. Maç kazanırsınız, kaybedersiniz ama keşke 11 kişiyle 4-1 yenilseydik.'

'Seyircisiz bir maç olmasına rağmen ezildi, kaldıramadı, hakaretler ediliyor, dokunamadı. Biz geçen yılın şampiyonuyuz, şampiyon takıma oynayacağımız takımların direnç göstermesini bekliyoruz ama hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlatmak çok güç.'

'4. hakem Okan Buruk'u itmiş, o da ben de onun elini ittim diyor. Oraya gelene kadarki eylemleri topladığınız zaman enteresan şeyler yapılıyor. Başakşehir özelinde değil, bu lig bizim, bu takımlar bizim ama hakemlerin de seviyesi belli' ifadelerini kullandı.

FenerbahçeOkan Buruk

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