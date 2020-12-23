Fenerbahçe farka gitti!

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 4-1 kazandı.



Başakşehir 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 45+2'de Nazım Sangare, 60. dakikada Tisserand, 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş attı.



Başakşehir'de Rafael 71. dakikada, İrfan Can Kahveci 74. dakikada çift sarıdan, teknik direktör Okan Buruk ise 72. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından iki maç sonra galibiyet alan ve 27 golle ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe puanını 26'ya çıkardı. Başakşehir ise 15 puanda kaldı.



