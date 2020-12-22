Eski Trabzonspor Başkanı'ndan acı haber!

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.



Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.



Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.



ÖZKAN SÜMER KİMDİR?



Özkan Sümer 20 Ocak 1937, Trabzon doğumlu Türk eski futbolcu ve teknik direktörüdür. İlk olarak Trabzonspor'da defans olarak oynamış, sonra aynı takımın, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Türkiye millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Trabzonspor'da başkanlık yapmıştır.



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Spor22.12.2020 08:29 - Son Güncelleme: 22.12.2020 08:53ABONE OL

SON DAKİKA! Eski Trabzonspor Başkanı Özkan Sümer hayatını kaybetti! Özkan Sümer kimdir?

Son dakika haberine göre Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sümer bir süredir kanser tedavisi görüyordu.



Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.



Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.



Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.







ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

Özkan Sümer 20 Ocak 1937, Trabzon doğumlu Türk eski futbolcu ve teknik direktörüdür. İlk olarak Trabzonspor'da defans olarak oynamış, sonra aynı takımın, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Türkiye millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Trabzonspor'da başkanlık yapmıştır.







KARİYERİ



Futbolcu



Sümer doğum yeri olan Trabzon'un takımında futbola başlamıştır. Sonra bir süre Kardemir Karabükspor ve Akçaabat Sebatspor'da oynadıysa da, Sümer Trabzonspor'a geri dönmüştür. Takımında başarılı bir defans olan Sümer, zamanında uzun boyu ve sert ve inatçı oyunuyla 'Deve' lakabını almıştır.



Teknik direktör



Aktif spor hayatı bitince, Sümer Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) asistanlık yapmıştır. 1977-78 sezonunda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştır. 1978'de ana takımın başkanı olarak atanıncaya kadar genç ve amatör Trabzonspor'lu futbolcuları hazırlamıştır.



Trabzonspor 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında Sümer'in teknik direktörlüğünde lig şampiyonu olmuştur. 1981'de, Türkiye millî futbol takımının teknik direktörü olarak atandı. Millî takım onun direktörlüğünde ikisi de kaybedilen iki maç oynadı. 1982-83 sezonunda Galatasaray'a antrenör olarak atandı. Sümer 1984–85, 1990–91 ve 1996 sezonlarında tekrar Trabzonspor'a teknik direktör olarak atandı. 2000–01 sezonunda, Mobellaspor'a, ikinci ligdeki bir Konya takımına antrenörlük yaptı.



Kulüp başkanı



2001'de, Sümer Mehmet Ali Yılmaz'ın ardından Trabzonspor başkanı seçildi. Sümer, 2003-2004 sezonunun ilk haftasında, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrasında, PFDK tarafından Fenerbahçe'ye verilen saha kapatma cezasının Tahkim Kurulu tarafından kaldırılmasını protesto etmek amacıyla 5 Eylül 2003'te istifa etti.



Başarıları



Teknik direktör olarak



Trabzonspor



Süper Lig

1978–79'da şampiyon

1980–81'de şampiyon



Cumhurbaşkanlığı Kupası

1978–79'da kazandı



Başbakanlık Kupası

İlyas Akçay'la birlikte 1984–85'de kazandı



Galatasaray



Türkiye Kupası

1981–82'de şampiyon



Cumhurbaşkanlığı Kupası

1981–82'de şampiyon



Kulüp Başkanı olarak



Trabzonspor

Türkiye Kupası

2002–03'te kazandı