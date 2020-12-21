TFF Başkanı Özdemir'den erteleme açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin ikinci yarısında yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor'a aktaran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler altyapıdan ne kadar oyuncu alabiliyorlarsa alsınlar önlerini açtık. Kulüpler 9 oyuncu ile çıkıp oynayabilir maddesini getirdik. Herhangi bir maç ertelememiz söz konusu değil. Takımları rahatlatacak bütün kararları aldık." dedi.



"MAÇ ERTELEMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Açıklanan kararın uzun süredir gündemlerinde olduğunu kaydeden Nihat Özdemir şunları söyledi:



"Kulüpler Birliği'ne sunmuştuk. Çeşitli kulüplerin çeşitli görüşleri oldu. Hepsini dinledik. 2. yarıda bizi gerçekten çok sıkışık bir maç trafiği bekliyor. Ligi, 16 Mayıs 2021'de ligleri bitirmemiz gerekiyor. Bütün Avrupa bunu yapıyor. Haziran'ın 11'nde Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş de 16 Mayıs'ta liglerin bitirilmesini istiyor.



Karantina süresini 15 günden 10 güne düşürdük. 30 futbolcu listesi vardı 35'e çıkardık. Alt yapıdan ne kadar futbolcu alabilirlerse alsınlar önlerini açtık. Sahaya 9 futbolcuyla çıkıp maçı oynamaları gerekiyorsa çıkıp oynayabilir maddesi getirdik. Bizim herhangi bir şekilde 2. yarı için bir maç ertelememiz söz konusu değil. Ocak ayında eğer bir takım Türkiye Kupası'nda da oynayacaksa 8 maç oynayacak. O kadar sıkışık bir trafiğimiz var. Başka türlü ligi bitirmemiz mümkün değil. Bu kararı yönetim kuruluyla aldık ve kamuoyuna açıkladık.



Bu önerimizi Kulüpler Birliği'ne sunmuştuk. 1.5-2 ay önce toplantı yaptık. Çeşitli kulüplerin görüşlerini aldık. Onların da ellerini rahatlatacak bütün kararları da alarak bunun da alt yapısını yaparak bu kararı bugün aldık. 2. yarı uygulanmak üzere karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi."



Takımların; 17,18 ve 19 yaş altı takımlarından bile oyuncu oynatabileceğini kaydeden Özdemir, "Yalnız maçtan önce test yapacaklar, bunu yaptıkları müddetçe alt yapı takımlarından oyuncu alarak sahaya çıkıp maçları tamamlayacaklar" dedi.



Geçtiğimiz günlerde corana virüse yakalandığının ve son durumunun sorulması üzerine de Nihat Özdemir, "Normal hayatıma döndüm. Testlerimi yaptırdım. Antikorum var mı yok mu, onları da baktırdım. Normal hayatıma başladım. Bu hastalığa düşenlerin bir an önce kurtulmasını diliyorum. Temizlik, maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten biz TFF olarak açıkladığımız talimatnamelerden ödün vermiyoruz. Bunlara uymayan futbolcu ve takımlara da en ağır cezayı veriyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.