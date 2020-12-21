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Fatih Terim'e kötü haber!

TFF, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim ile yine aynı maçta karşılaşmanın ardından kırmızı kartla cezalandırılan sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Spor / 21 Aralık 2020 Pazartesi 20:27
Fatih Terim'e kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim ile yine aynı maçta karşılaşmanın ardından kırmızı kartla cezalandırılan sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Fatih KaragümrükFatih Terim

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