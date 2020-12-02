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İşte Fatih Terim'in listesi!

Sezon başında Fatih Terim'in istediği isimleri bir türlü kadroya katamayan Galatasaray'ın devre arası transfer planı ortaya çıktı. Ocak ayında bombaları patlatarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu.

Spor / 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:34
İşte Fatih Terim'in listesi!

Son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan Galatasaray zirve yarışındaki iddiasını ispatladı. Ocak ayında nokta atışı takviyelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği yaşanıyor.

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelenen ve daha sonra da kulüp tarafından ertelendiği duyurulan Galatasaray'da gözler tamamen ocak ayına çevrildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ocak ayında hedefteki isimler için harekete geçecek. İşte Terim'in transfer listesindeki 9 yıldız...

Vatan'ın haberine göre, Galatasaray'da Fatih Terim'in geriden oyun kurabilen, ayaklarına hakim isimleri kadrosunda görmek istediği bildirildi. Buna göre listesini yönetime sunan deneyimli çalıştırıcı, bu mevki için Nakamba, Seri ve Salih Uçan isimlerini hedefine aldı.

BERAT ÖZDEMİR RADARDA!

Tıpkı Taylan Antalyalı gibi takıma dinamizm katabilecek oyuncuları radarına alan Fatih Terim, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir'i gözüne kestirdi.

DORUKHAN TOKÖZ İÇİN NABIZ YOKLANIYOR!

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için nabız yoklandığı kaydedildi. A Milli futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtiliyor.

ALİ AKMAN İMZALAYACAK!

Bursaspor'da yıldızını parlatan Ali Akman'ın da ocak ayında imza atacağı iddia edildi.

ONYEKURU İLE EL SIKIŞILDI!

Monaco'da kadro dışı kalan Onyekuru ile el sıkışan Cimbom kanat forvet sorununu Nijeryalı yıldızla çözmeyi planlıyor!

BURAK KAPACAK ALTERNATİFLER ARASINDA!

Kanat bölgesinde alternatifleri artırma arayışlarına koyulan Galatasaray'ın Bursaspor'da oynayan Burak Kapacak'ı istediği vurgulanıyor.

KENAN KARAMAN BOMBASI!

Öte yandan Fatih Terim'in transfer listesinde sezon sonunda kulübüyle kontratı sona erecek olan Kenan Karaman'ın bulunduğu biliniyor.

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