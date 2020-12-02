Clichy'nin yeni adresi belli oldu!

İsviçre Ligi ekibi Servette, geçen yaz Başakşehir'den ayrılan Gael Clichy ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



İmza sonrasında açıklama yapan Clichy, "Umarım tecrübemi sahaya yansıtabilirim ve kulübün büyümesi için gerekeni yaparım. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.



Servette, İsviçre Ligi'nde 7 hafta sonunda 5 puanla son sırada yer alıyor.