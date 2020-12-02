Başakşehir Leipzig | Maçta eşitlik var

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Leipzig'i konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki oynanacak karşılaşma öncesinde Alman ekibinin 6, temsilcimizin ise 3 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz
İLK 11'ler
Başakşehir : Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay, İrfan Can , Visca, Deniz, Gulbrandsen , Demba Ba.
Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino, Sabitzer, Haidara, Kampl, Forsberg, Olmo, Poulsen.
SKOR
Başakşehir 3-3 Leipzig