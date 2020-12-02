Başakşehir Leipzig | İlk 11'ler belli oldu!

Başakşehir Leipzig | İlk 11'ler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Leipzig'i konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki oynanacak karşılaşma öncesinde Alman ekibinin 6, temsilcimizin ise 3 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz