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Atiba'dan samimi itiraf: 'Utanıyorum...!!!'

Beşiktaş'ın genç futbolculara taş çıkaran yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson; Kartal'ın şampiyonluk şansı, kariyer planlaması gibi birçok konuda konuştu.

Spor / 02 Aralık 2020 Çarşamba 00:30
Atiba'dan samimi itiraf: 'Utanıyorum...!!!'

Beşiktaş Kaptanı Atiba Hutchinson, Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kanadalı futbolcu Atiba, futbolu bıraktıktan sonra takımda kalabileceğini belirterek, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

NASIL FUTBOLCU OLDU?

'Ailem her zaman destekçim oldu. Bir çocuğun kararının arkasında ailesi olması çok önemli. Babam beni bu spora yönlendirdi. 5 yaşında top oynamaya başladım. 13 yaşımda ise hayallerimi gerçekleştirme fırsatım oldu.'

EKSTRA ANTRENMAN YAPIYOR MU?

'İdman öncesi ve sonrası için neler yapılması gerekiyorsa onları yapıyor ve kendime bakıyorum. Baktığım için de bu şekilde oluyor. Üst vücut çalışıyor ve hocalardan yardım alıyorum.'

MARADONA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

'Maradona çok üst düzey bir oyuncuydu, çok enerjikti. Maçı değiştiren efsane futbolculardan bir tanesiydi. Yaptıkları ortada. Son derece eğlenceli ve keyifli bir futbolcuydu. Futbola verdiği önemi izlediğinizde anlayabilirsiniz.'

'MESSI BENİM İÇİN 1 NUMARA'

'Ronaldinho, Messi, Zidane... Messi harika bir oyuncu. Maradona hakkında söylediğim şeyleri onun için de söyleyebilirim. Son 10-15 sene yaptıkları ortada. Aldığı ödüller ile de kendini kanıtlıyor.'

'AHTAPOT GİBİ HİSSEDİYORUM'

'Bacaklarım uzun olduğu için ahtapota benzetiyorlar. Ben de bazen maçların tekrarını izlediğim zaman kendimi ahtapot gibi hissediyorum.'

'BEŞİKTAŞ BENİM AŞKIM'

'Beşiktaş benim için her şeyi ifade ediyor. 8 yıldır buradayım, ilk andan itibaren bu aşkı hissettim, bu aşka düştüm. İlk başlarda çok anlayamıyordum ama yıllar geçtikçe ben de gitmek istemedim. Çok fazla güzel şey yaşadım, çok fazla güzel şey gördüm. Çok güzel anılarım var, 2 şampiyonluk yaşadım.'

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ GÖNLÜNÜ NASIL KAZANDI?

'Çok çalışıyorum, pozitif olmaya çalışıyorum. Belki de bu yüzden beni seviyorlar. Sessiz sakin bir şekilde yapmam gerekeni yapıyorum. Beni sevmeyen insanları kazanma çabasında değilim. Yolda gördüğümde 'Adamsın' diyorlar.'

'TAKIMDA HOCA OLARAK KALABİLİRİM'

'1-2 yıl daha oynarım. Tam olarak ne zaman bırakırım düşünmedim. Teknik direktörlük için çok fazla tecrübe edindim. Ancak bir hoca olarak ne verebilirim? Düşünüyorum... Futbolu bıraktıktan sonra takımda hoca olarak kalabilirim.'

'TÜRKÇE KONUŞMAYA BİRAZ UTANIYORUM'

Atiba, Türkçe'sinin iyi olmadığını belirterek, 'Beşiktaş bu sene şampiyon olur mu?' sorusuna Türkçe 'İnşallah' yanıtını verdi.

'Türkçe konuşmaya biraz utanıyorum. İlk geldiğimde bu kadar burada kalacağımı düşünmüyordum. Birkaç kelime biliyorum, bu biraz can sıkıcı. Sezon başında belki ders alabilirdim.'

Beşiktaş

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