Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı!

Camianın sevilen isimlerinden ve eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir koronavirüs ile mücadele eden Yarsuvat'ın durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI: DURUMU KRİTİK
Galatasaray
'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 1 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 83 yaşındaki Yarsuvat, bugün yoğun bakım ünitesine alındı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.Türk futbolunun önemli isimlerinden Yılmaz Vural da koronavirüse yakalanmış, durumunun kötüye gitmesi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Vural, entübe edilerek tedavi edilmiş, iyileşerek taburcu edilmişti. Vural'dan günler sonra Galatasaray
camiasının sevilen ismi Duygun Yarsuvat'tan da üzücü haber geldi.