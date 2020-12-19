Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı!

Camianın sevilen isimlerinden ve eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir koronavirüs ile mücadele eden Yarsuvat'ın durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI: DURUMU KRİTİK