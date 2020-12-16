Fırtına'ya Şimşek engeli! Veda ettiler!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı kupanın son şampiyonu Trabzonspor'u normal süresi 2-2 biten maçta uzatmaları 10 kişi oynayarak ulaştığı penaltılarda yakaladığı 4-3'lük üstünlükle eledi. Trabzonspor'da Lewis Baker, normal sürenin sonunda 90+9. dakikada kullandığı temdit penaltısından faydalanamadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçında son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ümit Özat sonrası Cüneyt Dumlupınar yönetiminde ilk maçına çıkan Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri 2-2'lik eşitlikle sona ererken penaltılarda 4-3'lük üstünlük yakalayan Adana Demirspor, bir üst tura yükselmeyi başardı. Adana Demirspor, 90+8. dakikada Rassoul'un kırmızı kart görmesiyle uzatmaları 10 kişi oynarken Trabzonspor da normal sürenin sonunda 90+9'da temdit penaltısından Lewis Baker ile yararlanamadı.
Karşılaşmanın normal süresinde Adana Demirspor'un gollerini 47. dakikada Yunus Akgün ve 79. dakikada Mehmet Akyüz atarken Trabzonspor'un gollerini ise 55. ve 90+3. dakikalarda Vitor Hugo attı. Penaltılarda Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Vitor Hugo, kullandıkları vuruşlardan gol çıkaramazlarken Adana Demirspor'da da Pa Dibba, golü bulamadı.