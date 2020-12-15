Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcuda koronavirüse rastlanıldığını duyurdu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;



Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.



Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.