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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcuda koronavirüse rastlanıldığını duyurdu.

Spor / 15 Aralık 2020 Salı 19:32
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcuda koronavirüse rastlanıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

BeşiktaşTarsus İdman Yurdu

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