Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcuda koronavirüse rastlanıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcuda koronavirüse rastlanıldığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.
Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.