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Yılmaz Vural taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Türk futbolunun sevilen ismi Yılmaz Vural taburcu edildi. Tecrübeli teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Spor / 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:20
Yılmaz Vural taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Türk futbolunun sevilen ismi Yılmaz Vural taburcu edildi. Tecrübeli teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.' dedi.

'DUALAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'
Vural, kendisini iyileştiren doktorlara teşekkür ederek, 'Bize hayat veren doktor kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bana ettiğiniz dualar için herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hepinize sağlık versin. Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Lütfen hepiniz yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin.' açıklamasında bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan

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