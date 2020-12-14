Almanlardan bomba Özil iddiası!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Mesut Özil için sarı lacivertlilerin devrede olduğu iddia edildi.



Bild'de yer alan haberde; Emre Belözoğlu'nun, 2021'de Arsenal ile sözleşmesi sona eren Mesut Özil'i kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.



Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekibinden bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euro kazanan Mesut Özil'le sıkı bir maaş pazarlığı yapacağı ve bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmaya çalıştığı öne sürüldü.



Transfer girişiminin olumlu gelişmesi durumunda yıldız futbolcunun ocak ayında sarı lacivertli forma giyme ihtimalinin yüzde 90 olduğu iddia edildi.