Neymar'dan Başakşehir maçı sonrası itiraf: 'Çok pişmanım!'

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Başakşehir maçında sahadan çekilmelerinin önemli olduğunu vurguladı ve "Bana söylenen ırkçı sözlerden dolayı Marsilya maçında sahayı terk etmediğim için pişmanım" dedi.



Paris Saint Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, Başakşehir maçında yaşanan ırkçı söylem sonrası her iki takım oyuncularının da gösterdiği tavırdan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Sezon başındaki maçta Olimpique Marsilya'lı Alvaro Gonzalez'in kendisine yönelik ırkçı söylemi olduğunu hatırlatan Brezilyalı, o maçta sahayı terk etmediği için pişman olduğunu açıkladı.



"Bunu ilk olarak ben yapmalıydım" diyen 28 yaşındaki forvet, "Bu çok ciddi bir olay ve konu. Bu daha önce oldu. Derinin renginden ve ırkından dolayı böyle bir tavır normal değil. Bunu daha önce yapmalıydık. Marsilya maçında ne yapacağım konusunda kararsızlık yaşadım. Artık yapmamız gereken şeyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Neymar, "Başakşehir maçındaki tavrımız bana göre hükemmeldi. Uç bir karar alarak dünyayı değiştirmek için ne yapmamız gerektiği konusunda güçlü bir tavır gösterdik. Çünkü bu tür olayları kabul edemeyiz" dedi.